У Вовчанську через обстріл зруйновано будинок: з-під завалів дістали жінку

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби російські окупанти вели вогонь по населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілу з РСЗВ села Великий Бурлук Куп'янського району пошкоджені торгові павільйони на місцевому ринку та щонайменше 7 приватних будинків.

Також пошкоджені адміністративна будівля та заклад освіти, постраждав комунальний транспорт.

Очільник області повідомив, що поранень зазнали та були госпіталізовані в стані середньої тяжкості 16-річна дівчина та жінки 43 та 62 років.

Крім того, у Вовчанську артилерійським обстрілом зруйновано приватний житловий будинок.

З-під завалів рятувальники дістали 88-річну жінку. Вона отримала осколкові поранення обличчя та кінцівок. Каретою екстреної медичної допомоги постраждалу доставлено до лікувального закладу.

Синєгубов нагадав, що в області залишається високою мінна небезпека.

Так, вчора близько 15:30 в районі села Турове Богодухівського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 10 травня, ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.