У Вугледарі через авіаудар росіян загинуло подружжя, є поранені (ФОТО)

Двоє людей загинули та двоє були поранені внаслідок російської атаки на Вугледар 2 вересня. Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, за попередніми даними, йдеться про авіаційний удар.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

"В епіцентрі влучань опинилась житлова забудова. В результаті вибуху в одній з багатоповерхівок загинули 43-річний чоловік та його 42-річна дружина", - йдеться в повідомленні.

19-річна донька подружжя та ще одна місцева жителька віком 53 років отримали поранення. З мінно-вибуховими травмами, контузіями та забоями тіла їх було доставлено до медичного закладу для надання невідкладної медичної допомоги.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднанного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).

Зазначається, що вибухами зруйновано частину під’їзду житлового будинку, пошкоджено перекриття, понівечені вікна й балкони. Втім, фото з місця події не публікуються. Опубліковано лише замилені фото тіл загиблих.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, що Вугледар знаходиться майже безпосередньо біля лінії фронту ще з весни 2022 году. Внаслідок активних бойових дій за цей час місто, що фактично повністю складається з багатоквартирної забудови, зазнало колосальних руйнувань, є непридатним для проживання і залишається гранично небезпечним для перебування. Даних щодо актуальної ситуації в Вугледарі, зокрема, кількості осіб, які там ще можуть залишатися, влада наразі не коментує.

Зазначимо також, що 2 вересня російські війська атакували у Донецькій області й Краматорськ. Одна з ракет влучила у житловий будинок, а ще одна влетіла у проїжджу частину вулиці.