У Харківський інноваційний термінал "Нової пошти" влучила російська ракета: 6 загиблих та 16 поранених

Ввечері суботи, 21 жовтня, російські терористи обстріляли Харківську область. Внаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти" у селищі міського типу Коротичи в Харківському районі шестеро людей загинули, ще 16 осіб госпіталізували із пораненнями.

Черговий злочин армії РФ

"Харківщина. Російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти". Звичайний цивільний обʼєкт. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким! На місці працюють усі служби, триває рятувальна операція", - написав президент України Володимир Зеленський.

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, унаслідок удару окупантів по терміналу «Нової пошти» у Харківському районі 6 людей загинули, а 16 осіб госпіталізували із пораненнями.

Усі 6 загиблих та 16 постраждалих внаслідок удару окупантів - це працівники підприємства, які перебували всередині терміналу «Нової пошти».

Постраждалі віком від 19 до 42 років отримали осколкові поранення та вибухові травми.

Серед ушпиталених 7 людей перебувають у стані середньої тяжкості. Ще 7 чоловіків - у тяжкому стані, лікарі борються за їхні життя та надають всю необхідну допомогу.

"Це виключно цивільний об‘єкт, росіяни вчинили черговий терор проти мирного населення Харківщини!", - підкреслив Синєгубов.

По терміналу "Нової пошти" РФ била ракетами С-300

По терміналу "Нової пошти", що розташований у Харківському районі, рф била з території Бєлгородської області ракетами С-300. Обидві ракети вдарили по будівлі логістичної компанії, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в коментарі "Суспільному".

"Двоє з шести загиблих настільки сильно обгоріли, що нам доведеться знову робити аналізи ДНК, щоби опізнати жертв російського терору", — зазначив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

"Нова пошта" оголосила 22 жовтня днем трауру

"Нова пошта" оголошує 22 жовтня днем трауру після удару окупантів по терміналу компанії на Харківщині.

" У них не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирени прозвучали за секунди до. Наразі всім постраждалим надається медична допомога, ми на звʼязку з лікарнями та сімʼями постраждалих. Та це, звісно, не поверне наших людей. Співчуваємо — кожному. Завтра Нова пошта оголошує день трауру. Ми будемо працювати та вшановувати кожного загиблого героя Нової пошти. Кожного загиблого в цій війні", - йдеться у повідомленні компанії.

Рятувальники ліквідували наслідки ворожого ракетного удару

Як повідомляють в ДСНС, в результаті удару сталася значна руйнація будівлі терміналу, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепа. Також на об'єкті сталася пожежа на площі близько 300 кв.м.

"В 00:14 пожежу було ліквідовано. На місці події працювало 9 одиниць техніки та 47 чоловік особового складу ДСНС", - йдеться у повідомленні.