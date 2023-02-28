У Харківській області на міні підірвався мирний житель, а загарбники обстріляли три райони

Армія країни-агресора РФ продовжує терор мирного населення Харківської області. Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

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Про це повідомляють голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вчора, після 12:00, внаслідок обстрілу с. Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено 8 житлових будинків та господарчі споруди. На щастя, без постраждалих", - зазначив він.

Крім того, у Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Також Синєгубов наголосив, що в області зберігається висока мінна небезпека. Так, зранку 28 лютого в селі Волохів Яр Чугуївського району на протипіхотній міні "Пелюстка" підірвався 60-річний чоловік, який перебував на своїй земельній ділянці. Його госпіталізували з осколковим пораненням.

Нагадаємо, ворог 25 лютого обстрілював прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.