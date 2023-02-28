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У Харківській області на міні підірвався мирний житель, а загарбники обстріляли три райони
Армія країни-агресора РФ продовжує терор мирного населення Харківської області. Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.
Про це повідомляють голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Вчора, після 12:00, внаслідок обстрілу с. Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено 8 житлових будинків та господарчі споруди. На щастя, без постраждалих", - зазначив він.
Крім того, у Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також Синєгубов наголосив, що в області зберігається висока мінна небезпека. Так, зранку 28 лютого в селі Волохів Яр Чугуївського району на протипіхотній міні "Пелюстка" підірвався 60-річний чоловік, який перебував на своїй земельній ділянці. Його госпіталізували з осколковим пораненням.
Нагадаємо, ворог 25 лютого обстрілював прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.