У Харківській області на міні підірвався працівник ДСНС

Працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій підірвався на міні у Харківській області.

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Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У селі Гракове, що в Чугуївському районі, підірвався на міні 32-річний працівник ДСНС, у тяжкому стані госпіталізований до лікарні", - зазначив він.

Також Синєгубов повідомив, що окупанти продовжують наносити артилерійські удари по населеним пунктам прикордонних районів області. Протягом доби обійшлось без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, 29 листопада у Харківській області чоловік отримав вибухову травму, наступивши на узбіччі дороги на вибухонебезпечний предмет.