У Харківській області на розтяжці підірвався мирний житель, а загарбники обстріляли три райони

Російські окупаційні війська продовжують терор мирного населення Харківської області. Так, 3 березня ворог обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено щонайменше 9 житлових будинків, зруйновані господарчі споруди та гаражі. Також пошкоджений заклад охорони здоров'я. Без постраждалих", - зазначив він.

За його словами, у Вовчанську Чугуївського району ворожим вогнем пошкоджено приватний житловий будинок.

У селі Берестове Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу поранення дістав 52-річний цивільний чоловік, його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Крім того, Синєгубов наголосив, що в області залишається високою мінна небезпека. Так, зранку 4 березня у селі Чайківка Чугуївського району загинув 37-річний цивільний чоловік. Він підірвався на розтяжці, коли йшов рибалити на річку.

Зазначимо, через постійні ворожі обстріли Харківська обласна військова адміністрація повідомляє про початок обов’язкової безкоштовної евакуації родин із дітьми та маломобільних жителів з Куп’янської міської громади.