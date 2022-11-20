У Харківській області внаслідок обстрілів постраждали двоє людей

Російські окупаційні війська за минулу добу, 19 листопада, обстріляли Куп‘янський, Чугуївський та Ізюмський райони Харківської області, внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За добу внаслідок обстрілів Куп’янського району госпіталізовані 2 людей: 54-річна жінка та 60-річний чоловік. Обоє отримали вибухові травми та осколкові поранення, пацієнти у важкому стані", - зазначив він.

Крім того, у Куп’янську внаслідок обстрілу елеватору виникла пожежа.

Також зазнали пошкоджень приватні домоволодіння та господарчі споруди.

Нагадаємо, окупанти 18 листопада обстріляли з мінометів, танків та артилерії населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордом з РФ.