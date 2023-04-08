У Харківській області знову люди підірвалися на вибухівці: в ОВА розповіли про наслідки

Ще двоє цивільних постраждали 8 квітня внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах у Харківській області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У місті Ізюм на території центрального кладовища 53-річна жінка наступила на протипіхотну міну типу "Пелюстка". Госпіталізована з мінно-вибуховою травмою", - зазначив він.

Також, за його словами, у смт Слобожанське чоловік підірвався та отримав важку травму при спробі розібрати невідомий предмет.

Наразі постраждалим медики надають усю необхідну допомогу.

Синєгубов вкотре закликав бути дуже уважними і обережними, не відвідувати лісів, полів, берегів водойм, не виходити на узбіччя доріг. Також потрібно утримуватися від відвідування цвинтарів та інших неперевірених саперами територій.

"У разі виявлення будь-якого предмета схожого на вибухонебезпечний у жодному разі не можна торкатися його, намагатися перемістити чи розібрати. Необхідно відійти на безпечну відстань та викликати спеціалістів ДСНС або повідомити Нацполіцію", - додав він.

Харківська область і досі залишається одним із найбільш замінованих регіонів країни. Так, лише 7 квітня на Харківщині в Чугуївському районі стався вибух невідомого предмета, внаслідок чого троє людей отримали поранення.