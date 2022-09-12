У Харкові одна людина загинула в результаті нічного обстрілу

Російські окупаційні війська вночі 12 вересня нанесли черговий удар по Харкову. Ціллю ворога став житловий будинок у Новобаварському районі. Про це повідомив мер Ігор Терехов.

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Станом на 07:30 відомо про одного загиблого та двох постраждалих. Сам будинок частково зруйнований.

Мер уточнив, що водопостачання, яке зникло через ворожі обстріли об'єктів критичної інфраструктури, у Харкові вночі було відновлено. Метро та наземний електротранспорт у місті працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, ввечері 11 вересня загарбники завдали удару по найбільшій харківській ТЕЦ-5, а також по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом, про що повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter.

Через це без світла лишилися Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та частково Донецька області.

Через ці обстріли також затрималися поїзди, котрі прямували з/до Сум, Харкова та Полтави.