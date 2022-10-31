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Війна Війна
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Події
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У Харкові окупанти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури

У Харкові окупанти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури

Окупанти 31 жовтня обстріляли Харків, є "прильоти" по об'єкту критичної інфраструктури.

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Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Два "прильоти" по Харкову. Ворог ударив по об'єкту критичної інфраструктури у місті", - зазначив він.

Також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти наносять удари по Харкову та області і закликав жителів перебувати в укриттях.

Крім того, Харківський метрополітен повідомив, що з технічних причин тимчасово припинено рух лініями метро.