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У Харкові підірвалися двоє дітей на невідомому пристрої
11 листопада у Салтівському районі Харкова на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє дітей.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Двоє хлопчиків 15-ти та 12-ти років у кущах біля дому знайшли невідомий предмет, який детонував. Внаслідок вибуху діти отримали осколкові поранення та були госпіталізовані", - зазначив Синєгубов.
За його словами, зараз лікарі надають постраждалим дітям усю необхідну допомогу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Вкотре закликаю усіх пам'ятати про мінну небезпеку на всій території Харківської області. В жодному разі не можна чіпати невідомі предмети", - підкреслив Синєгубов.
Він нагадав, що у випадку виявлення таких предметів необхідно одразу викликати на місце відповідні служби за номерами 112, 101 або 102.
Зазначимо, в Харківській області зберігається висока мінна небезпека, тому людей закликають бути максимально уважними та обережними, не ходити в ліси, поля, узбіччями доріг.
8 листопада 2 працівника дорожньої служби підірвались на міні та загинули. Ще двоє чоловіків отримали поранення.
Також нещодавно в Ізюмському районі Харківської області на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. Тоді 2 людей загинуло.