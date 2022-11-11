У Харкові підірвалися двоє дітей на невідомому пристрої

11 листопада у Салтівському районі Харкова на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє дітей.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Двоє хлопчиків 15-ти та 12-ти років у кущах біля дому знайшли невідомий предмет, який детонував. Внаслідок вибуху діти отримали осколкові поранення та були госпіталізовані", - зазначив Синєгубов.

За його словами, зараз лікарі надають постраждалим дітям усю необхідну допомогу.

"Вкотре закликаю усіх пам'ятати про мінну небезпеку на всій території Харківської області. В жодному разі не можна чіпати невідомі предмети", - підкреслив Синєгубов.

Він нагадав, що у випадку виявлення таких предметів необхідно одразу викликати на місце відповідні служби за номерами 112, 101 або 102.

Зазначимо, в Харківській області зберігається висока мінна небезпека, тому людей закликають бути максимально уважними та обережними, не ходити в ліси, поля, узбіччями доріг.

8 листопада 2 працівника дорожньої служби підірвались на міні та загинули. Ще двоє чоловіків отримали поранення.

Також нещодавно в Ізюмському районі Харківської області на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. Тоді 2 людей загинуло.