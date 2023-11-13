У Харкові ракета влучила біля розважального закладу, ворог завдав авіаційних ударів по Оріхову й Роботиному: ситуація у регіонах

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних українських містах і селах. У Шевченківському районі Харкова російська ракета С-300 влучила у землю біля розважального закладу, а на Херсонщині через російську агресію одна людина загинула, ще одна - дістала поранення.

Ворог обстріляв Харків

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, вчора ввечері ворог завдав ракетного удару, попередньо з ЗКР С300, по Шевченківському району Харкова.

"Зафіксоване влучання в землю біля одного з розважальних комплексів. Пошкоджено дерев'яні ворота. Також є незначні пошкодження у ще одному розважальному комплексі. Постраждалих немає", - зазначив Синєгубов.

Також протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти області.

Зокрема, під вогнем окупантів були Вовчанськ та Нестерне Чугуївського району, Новомлинськ, Куп'янськ-Вузловий, Синьківка, Кислівка, Крохмальне та Табаївка Куп'янського району.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватний будинок.

На Херсонщині один загиблий

За минулу добу противник здійснив 53 обстріли, випустивши 279 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, БПЛА та авіації, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Як зазначив Прокудін, через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення.

Окупанти обстріляли з важкої артилерії Дніпропетровщину

Війська РФ вночі двічі обстріляли Нікопольщину - били з важкої артилерії по Марганецькій та Червоногригорівській громадах, повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"З важкої артилерії ворог вгатив по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Випустив понад півдесятка снарядів", - зазначив Лисак.

Він додав, що уражені території ще обстежують та з'ясовують наслідки атак.

За словами очільника області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Війська РФ атакували Куцурубську громаду на Миколаївщині

Російські війська вночі обстріляли Куцурубську громаду Миколаївської області, повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

“Вчора, о 23:03, 23:51 та сьогодні вночі, 13 листопада, о 00:44 ворог завдавав артилерійських обстрілів по с. Солончаки та Дніпровське Куцурубської громади. Постраждалих немає”, - йдеться у повідомленні.

При цьому додається, що напередодні о 08:46 також було зафіксовано ворожий артилерійський обстріл по місту Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Ворог гатив з авіації по Оріхову й Роботиному

Як повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, військовослужбовці РФ поцілили по 21 населеному пункту Запорізької області. За добу зафіксовано 57 ударів.

54 артобстріли прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Клапанів, Преображенки, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Полтавки, Лугівського, Кам'янського й Плавнів.

Також ворог гатив з авіації по Оріхову й Роботиному та атакував безпілотниками Левадне.

Місцеві жителі не постраждали, однак надійшло повідомлення про руйнування будинку.