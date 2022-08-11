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У Харкові ракета влучила у двір будинку
Зранку 11 серпня армія країни-агресора РФ знову обстріляла Харків. Ракета влучила у двір житлового будинку у Київському районі міста.
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Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"О 4:28 черговий нічний обстріл Харкова. Усього чотири прильоти, один за одним", – зазначив Терехов.
За його словами, наразі вже є інформація про влучення у двір житлового будинку в центрі Харкова в Київському районі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Про постраждалих поки нічого не повідомляється.
Зазначимо, російські загарбники вночі 9 серпня, близько 02:10, нанесли удари по Харкову, в місті пролунало не менше 4-вибухів