У Харкові ракета влучила у двір будинку

Зранку 11 серпня армія країни-агресора РФ знову обстріляла Харків. Ракета влучила у двір житлового будинку у Київському районі міста.

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Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"О 4:28 черговий нічний обстріл Харкова. Усього чотири прильоти, один за одним", – зазначив Терехов.

За його словами, наразі вже є інформація про влучення у двір житлового будинку в центрі Харкова в Київському районі.

Про постраждалих поки нічого не повідомляється.

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Зазначимо, російські загарбники вночі 9 серпня, близько 02:10, нанесли удари по Харкову, в місті пролунало не менше 4-вибухів