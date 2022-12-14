У Херсоні через обстріли без опалення залишився цілий мікрорайон

У Херсоні через обстріли тимчасово припинено теплопостачання мікрорайону Корабел, жителів закликають евакуюватися.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Через російські обстріли пошкоджено насосну та електротрансформаторну станціі, від яких забезпечується водопостачання котельні, що забезпечує теплом мікрорайон. Через високу небезпеку ремонтні бригади не можуть оперативно ліквідувати поломки тепломережі. Тому забезпечити стале теплопостачання нині неможливо", - зазначив він.

За його словами, відповідне рішення ухвалено комісією з питань ТЕБ та НС Херсонської міської військової адміністрації.

Крім того, він попередив, що є висока ймовірність, що мікрорайон Корабел може залишитися без електропостачання через постійні російські обстріли.

"У звʼязку зі складною ситуацією, що склалася у мікрорайоні Корабел, наполегливо закликаємо херсонців евакуюватися до більш безпечних регіонів. Можливість для цього є! Херсонська ОВА готова допомогти вам з евакуацією. Звертайтеся на нашу «гарячу лінію» за номером: 0800330951 або 091 481 78 45", - наголосив Янушевич.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Херсонську область. Зокрема, 14 грудня внаслідок обстрілу була пошкоджена будівля Херсонської обласної військової адміністрації у Херсоні.