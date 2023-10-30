У Херсоні окупанти обстріляли автобус з пасажирами, в Нікополі - зруйнували будинки: яка ситуація в регіонах

30 жовтня під ворожі обстріли потрапили Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області. В Херсоні під обстрілом опинилося маршрутне таксі із пасажирами, поранення отримало семеро людей.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, одна жінка в тяжкому стані. Внаслідок обстрілу було пошкоджено також житлові будинки, лінії електропередач та автотранспорт.

Окрім цього, в Бериславі окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок цього у Бериславі, Новобериславі, Томариному та Шляховому зникло електропостачання.

"Пошкодження – значні. Наразі невідомо, коли енергетикам вдасться відновити світло", - додав Прокудін.

Дніпропетровську область ворог атакував сімома дронамив-камікадзе, повідомили в ОВА. Основний удар ворога прийшовся на Нікополь. Також по місту били з важкої артилерії.

Внаслідок ворожих обстрілів понівечені п'ятиповерхівка, 18 приватних будинків, 12 господарських споруд, 2 авто, сонячні панелі, газогони та лінії електропередач. А ще – магазин і будівля релігійної організації. Обстрілювала російська армія також Мирівську та Марганецьку громади.

У Запорізькій області близько 11:28 ворог здійснив ракетний удар по Запорізькому району. Попередньо, військовослужбовці РФ застосували балістику, повідомили у Запорізькій ОДА.

Внаслідок влучання зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури. Інформація щодо постраждалих не надходила.