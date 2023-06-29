У Херсоні окупанти вдарили по "пункту незламності": двоє людей загинули (ВІДЕО)

Російські окупаційні війська у четвер, 29 червня, обстріляли "пункт незламності" у Херсоні, внаслідок чого є жертви та поранені.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Пообіді окупанти обстріляли "пункт незламності" у Херсоні. Терористи вдарили по місцю, куди мирні люди прийшли, аби отримати гуманітарну допомогу. Двоє містян загинули", - зазначив він.

За його словами, ще двоє мирних жителів постраждали, їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

За інформацією Херсонської обласної прокуратури, внаслідок обстрілу також знищено складські приміщення, пошкоджено уламками інші об’єкти цивільної інфраструктури.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, вранці 29 червня росіяни завдали удару по Білозерці Херсонської області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула.

Протягом попередньої доби росіяни 64 рази відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 3 людини дістали поранення.