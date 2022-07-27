У Херсоні пролунали вибухи в районі Антонівського мосту

У вівторок ввечері 26 липня, в тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що вибухи лунали в районі Антонівського мосту.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Жителі Херсона повідомляють, що чули вибухи в районі Антонівського мосту через Дніпро, який вже зазнав руйнувань раніше.

Поки надходить суперечлива інформація: за даними українських ЗМІ, що ґрунтуються на відео місцевих жителів, удари припали прямо в міст.

Пропагандистські ЗМІ своєю чергою заявили, що в Херсоні працювала російська ППО і спростували, що міст зруйнований.

ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту в Херсоні. Цю інформацію у етері національного телемаратону підтвердила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

"Робота нашої артилерії настільки делікатна та ювелірна, що більше спрямована на деморалізацію війська противника. Тому удари по Антонівському мосту були. Але вони були філігранні", - зазначила вона.

Зазначимо, зруйнування Антонівського мосту не дасть змоги армії РФ в повній мірі підживлювати свої угрупування навколо Херсона.

Зазначимо, в ніч на 25 липня ВСУ атакували командний пункт окупаційного військового підрозділу у місті Хрустальний Луганської області та ліквідувавши близько 100 російських військових.