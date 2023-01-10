У Херсоні снаряд прилетів на подвір’я багатоквартирного будинку: на місці влучання утворилася вирва

10 січня війська країни-агресора РФ вчергове обстріляли Херсон. Ворожий снаряд прилетів на подвір’я багатоквартирного будинку, на місці влучання утворилася вирва. Поранення отримав місцевий мешканець.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Черговий обстріл міста, чергове руйнування житла та інфраструктури", - зазначив Тимошенко.

За його словами, поранено місцевого мешканця.

Ворожий снаряд прилетів просто на подвір’я багатоквартирного будинку.

На місці прильоту вирва, яка одразу наповнилася водою. Ймовірно пошкоджено мережі.

Земля з місця падіння снаряда летіла до останнього поверху.

В будинку зруйновані балкони та повилітали вікна.

Зазначимо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

Так, російські окупаційні війська вночі 9 січня обстріляли обʼєкти критичної інфраструктури у Херсоні. Обласний центр росіяни обстріляли 14 разів – вкотре атакували житлові квартали міста.