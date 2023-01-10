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У Херсоні снаряд прилетів на подвір’я багатоквартирного будинку: на місці влучання утворилася вирва
10 січня війська країни-агресора РФ вчергове обстріляли Херсон. Ворожий снаряд прилетів на подвір’я багатоквартирного будинку, на місці влучання утворилася вирва. Поранення отримав місцевий мешканець.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
"Черговий обстріл міста, чергове руйнування житла та інфраструктури", - зазначив Тимошенко.
За його словами, поранено місцевого мешканця.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Ворожий снаряд прилетів просто на подвір’я багатоквартирного будинку.
На місці прильоту вирва, яка одразу наповнилася водою. Ймовірно пошкоджено мережі.
Земля з місця падіння снаряда летіла до останнього поверху.
В будинку зруйновані балкони та повилітали вікна.
Зазначимо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.
Так, російські окупаційні війська вночі 9 січня обстріляли обʼєкти критичної інфраструктури у Херсоні. Обласний центр росіяни обстріляли 14 разів – вкотре атакували житлові квартали міста.