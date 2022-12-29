У Херсоні внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено будівлю обласного кардіодиспансеру

Російські окупаційні війська 29 грудня вкотре обстріляли Херсон, внаслідок чого пошкоджену будівлю Обласного кардіологічного диспансеру.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Майже щодня під обстрілами медичні заклади. Днями це був пологовий будинок. Сьогодні внаслідок російських обстрілів міста пошкоджено Обласний кардіологічний диспансер. Постраждало двоє людей – охоронець та працівник котельні", - зазначив він.

За його словами, у будівлі зруйновано покрівлю, вікна та фасад одного з корпусів.

Нагадаємо, зранку 29 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Частину ракет збили сили ППО, але у Києві та на Одещині уламки ракет пошкодили приватні будинки.