У Херсоні вночі пролунали вибухи

Вночі 12 вересня в окупованому Херсоні пролунали вибухи, повідомив в Telegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Уточнюємо, що він посилаєтсья на інформацію від партизанів Руху Опору "Південь".

Ймовірно, вибухи пов'язані з детонацією снарядів на складі окупантів.

"Херсон мститься за Харків. Щось з ночі детонує в районі вулиці Паровозної, інформують представники Руху Опору Південь. Чи не черговий склад з БК", - написав Братчук.

Відомо, що окупанти втратили можливість підтягувати резерви на Херсонський напрямок, тому що їхня логістика підірвана завдяки українській армії. При цьому ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України. Українські військові прорвали першу лінію оборони російсько-окупаційних військ у Херсонській області.

Також збройні сили України продовжують звільнення населених пунктів від російських загарбників у Харківській та Донецькій областях. За словами Президента Володимира Зеленського, від початку вересня Збройні сили Україні звільнили понад 2 тисячі квадратних кілометрів української території від окупантів.