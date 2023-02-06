У Херсоні ворожі снаряди пошкодили освітній заклад та житлові будинки

Російські окупаційні війська протягом доби 5 лютого 37 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Там зазначають, що російські окупанти 37 разів відкривали вогонь по мирних населених пунктах Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Херсон армія РФ атакувала 7 разів. Ворожі снаряди пошкодили освітній заклад та житлові будинки.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 4 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ протягом доби 4 лютого 60 разів відкривала вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області.

Крім того, 5 лютого окупанти обстріляли Чорнобаївку. Ворожі снаряди пошкодили 6 житлових будинків. Також руйнувань зазнали й життєво важливі комунікації – електролінії, газопровід та водопровід