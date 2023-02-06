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У Херсоні ворожі снаряди пошкодили освітній заклад та житлові будинки
Російські окупаційні війська протягом доби 5 лютого 37 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.
Там зазначають, що російські окупанти 37 разів відкривали вогонь по мирних населених пунктах Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Херсон армія РФ атакувала 7 разів. Ворожі снаряди пошкодили освітній заклад та житлові будинки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 4 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, армія країни-агресора РФ протягом доби 4 лютого 60 разів відкривала вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області.
Крім того, 5 лютого окупанти обстріляли Чорнобаївку. Ворожі снаряди пошкодили 6 житлових будинків. Також руйнувань зазнали й життєво важливі комунікації – електролінії, газопровід та водопровід