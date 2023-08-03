Війська РФ зранку двічі обстріляли Херсон: поранені троє цивільних та четверо рятувальників (ФОТО)

Окупаційні війська РФ не припиняють обстрілювати Херсон. Зранку 3 серпня ворог з артилерії вдарив по місту.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, росіяни поцілили по громадському транспорту, який віз людей на роботу.

"Попередньо троє людей отримали поранення", - зазначив він.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що окупанти зранку обстріляли собор у центрі Херсона, у момент обстрілу повз нього саме проїжджав тролейбус з пасажирами.

"39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, проводиться обстеження. Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний дідусь, лікарі борються за його життя", - додав він.

Пізніше в МВС повідомили, що під час гасіння пожежі у Свято-Катериненському соборі у Херсоні, яка виникла внаслідок ранкової атаки ворога, відбувся повторний обстріл.

"Постраждало четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Пошкоджена спецтехніка", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, росіяни щодня обстрілюють Херсонську область. Лише протягом доби 2 серпня окупаційні війська 55 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам області. Через російську агресію двоє людей дістали поранення.