У Херсонській області за ніч вода опустилася ще на 27 см, на лівому березі ситуація критична

Середній рівень води у підтоплених населених пунктах Херсонської області за ніч знизився на 27 см і становить 2,7 м.

Про це повідомляє керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Зберігається тенденція на спад рівня води… На правобережжі підтопленими залишаються 3600 будинків у 31 населеному пункті. Протягом минулого дня вода відійшла від 200 оселей", - зазначив він.

За його словами, внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС 10 людей загинули, ще 20 отримали поранення, безвісти зниклими вважаються 42 людини.

Продовжується рятувальна операція.

"Лівий берег. Ситуація надалі залишається надзвичайно критичною. Там під водою 17 населених пунктів і в жодному з них Росія не поспішає рятувати людей. Ми робимо все можливе, аби врятувати наших людей звідти. Нині з лівобережжя вдалося вивезти 133 людини", - повідомив очільник ОВА.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Рада оборони Херсонської області 12 червня, окрім заборони на в'їзд та 21-годинної комендантської години для мешканців мікрорайону Корабел та Нафтогавані в Херсоні, які не полишали острів під час підтоплення, вирішила заборонити відвідання підтоплених сіл, зон відпочинку та стихійний продаж риби. Таким чином влада готується до наслідків стрімкого падіння рівня води і хоче убезпечити людей від мін та мародерства.