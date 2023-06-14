У Херсонській області за ніч вода опустилася ще на 32 см, - ОВА (ВІДЕО)

Середній рівень води станом на 14 червня у підтоплених населених пунктах Херсонської області за ніч знизився ще на 32 сантиметра і становить 2,13 метрів. Динаміка на спад води зберігається.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Як зазначається, підтопленими залишаються 28 деокупованих населених пунктів. Вода повністю відійшла від сіл Заповіт, Бобровий Кут та Бургунка.

"Загалом під водою залишаються 3103 житлові будинки. Протягом минулого дня вода відійшла від близько півтисячі осель", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Рада оборони Херсонської області 13 червня прийняла низку рішень, необхідних для збереження правопорядку та стабілізації ситуації в регіоні після підриву окупантами Каховської ГЕС. Зокрема, заборонено в'їзд до населених пунктів, котрі постраждали через підтоплення, та проведення літнього оздоровчого сезону у 2023 році.