У Херсонській області за ніч вода опустилася ще на 64 см, продовжується рятувальна операція

Рівень води у підтоплених населених пунктах Херсонської області за ніч знизився на 64 сантиметри і станом на ранок 12 червня досяг позначки 3,29 метри.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Станом на зараз вода продовжує відходити і вже досягла позначки 3,29 м. Якщо порівнювати з вчорашнім вечором, то рівень води зменшився на 64 см", - зазначив він.

За його словами, підтопленими залишаються 46 населених пунктів: 32 - на правому березі та 14 - на лівому. На звільненій території затоплено 3801 будинок.

Попри вогонь російських терористів триває рятувальна операція. На правому березі евакуювали 2743 людини, з них 228 дітей та 77 маломобільних осіб.

"На лівому березі ситуація залишається критичною. Росіяни блокують евакуацію і не проводять її самі… Однак рятувальна операція триває на лівому березі. Звідти вже витягли 112 людей", - повідомив очільник ОВА.

Нагадаємо, 11 червня російські загарбники атакувала човен з цивільними людьми, які намагалися евакуюватися з лівого берега Херсонської області. Постраждали тринадцять людей.

Російські окупанти заважають евакуйовувати людей з підтоплених територій та тероризують місцеве населення. Протягом 10 червня 41 раз обстріляли населені пункти Херсонської області, випустивши 247 снарядів з артилерії, мінометів, авіації, РСЗВ "Град" та безпілотників.

А 8 червня під час евакуації людей, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, росіяни обстріляли Корабельну площу, де збиралися люди. Внаслідок обстрілу постраждало 9 осіб.