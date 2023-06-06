У Херсонській ОВА розповіли, скільки людей опинилися у критичній зоні на правому березі Дніпра через підрив Каховської ГЕС

Близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонської області опинилися у критичній зоні через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, станом на 07:30 повністю або частково затоплені такі населені пункти:, Тягинка, Львове, Одрадокам’янка Бериславського району, Іванівка, Микільське Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів міста Херсона.

"Ми розуміємо що будуть підтоплені ще інші населені пункти, готові до цього", - зазначив він.

Прокудін повідомив, що відбувається евакуація населення. Всі старости і голови громад поінформовані і збирають населення у визначених точках збору. В кожній громаді створено окремий штаб, який відповідає за свою територію.

Наразі організовано евакуацію мешканців автобусами до Херсона, далі до Миколаєва і звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших населених пунктів.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Президент Володимир Зеленський терміново збирає засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС.

В "Енергоатомі" заявили, що підрив ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС, проте наразі ситуація контрольована.

За інформацією "Укргідроенерго", Каховська ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами.