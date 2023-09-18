У Хмельницькій області внаслідок нічної атаки РФ пошкоджені будинки, підприємство та залізнична колія

Під час нічної ракетної атаки країни-агресора РФ по території України, у Хмельницькій області працювала протиповітряна оборона. Уламки збитих ракет впали на території виробничого підприємства.

Про це повідомила пресслужба Хмельницької ОВА.

Там зауважили, що сьогодні вранці, під час «повітряної тривоги» в області працювало ППО.

Разом з тим, внаслідок збиття ракет, вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох домоволодіннях.

Крім того, відбулось падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства.

Пожежу ліквідовано силами ДСНС.

Крім того, уламками пошкоджено залізничну колію.

Наразі розпочато відновлювальні роботи.

Зауважимо, російські окупанти в ніч на 18 вересня атакували Україну ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Усі 17 крилатих ракет були знищені силами ППО у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.