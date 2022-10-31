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Війна Війна
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Події
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У Хмельницькій області збита ракета пошкодила цивільний об'єкт

У Хмельницькій області збита ракета пошкодила цивільний об'єкт

У Хмельницькій області уламки збитої російської ракети пошкодили цивільний об’єкт, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

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Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Маємо падіння уламків ракет на території області. Є руйнування цивільного об’єкту", - йдеться в повідомленні.

За його словами, попередньо, потерпілих нема.

На місці працюють спецслужби та ДСНС.

Нагадаємо, 31 жовтня Росія знову атакували об’єкти критичної інфраструктури в Україні. Так, зафіксовані влучання у КиєвіХарковіЗапоріжжіЧеркаськійКіровоградській та Чернівецькій областях. Через обстріли в Україні вводять екстрені відключенн світла.