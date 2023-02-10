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У Хмельницькому пролунав вибух: частина міста без електропостачання
Під час масованої ракетної атаки на Україну 10 лютого у Хмельницькому пролунав вибух. Частина міста без електропостачання.
Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.
"В Хмельницькому пролунав вибух. Частина міста без електропостачання. Можуть бути збої і в водопостачанні", - зазначив він.
Пізніше Гамалій додав, що за попередньою інформацією, в Хмельницькій області українські сили ППО збили 1 крилату ракету та 1 дрон.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Але, на жаль, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади.
"Пожежа ліквідована, постраждалих нема. Матеріальні збитки підраховуються", - повідомив Гамалій.
Нагадаємо, російські загарбники вночі 10 лютого поцілили в об'єкт критичної інфраструктури у Шепетівському районі Хмельницької області.