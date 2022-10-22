У Хмельницькому та області пролунали вибухи, місто без світла

Вибухи пролунали у Хмельницькому та області під час повітряної тривоги, у місті зникло світло.

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Про це повідомив очільник Хмельницької ОДА Сергій Гамалій.

"В Хмельницькій області чути вибухи. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!", - зазначив він.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин також підтвердив вибух у обласному центрі.

Також Хмельницька міська рада повідомила, що місто залишилось без світла.

"Просимо за змоги зробити запаси води, адже за годину вона також зникне", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, жителі Київської та Хмельницької області зранку 11 жовтня чули гучні вибухи. Як з'ясувалося згодом, це звук від роботи сил протиповітряної оборони (ППО).