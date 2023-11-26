У Хмільнику на Вінниччині сталася масштабна пожежа на центральному ринку (ФОТО, ВІДЕО)

У Хмільнику Вінницької області ввечері 25 листопада сталася масштабна пожежа на території критого ринку "Центральний". Як повідомили у обласному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій, виникла вона близько 20:30 суботи.

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О 22:15 рятувальникам вдалося локалізувати полум’я, а о 23:08 пожежу було ліквідовано на площі 800 квадратних метрів, після чого бійці ДСНС приступили до проливки та розбору конструкцій.

До ліквідації від ДСНС залучалося 54 чоловіки особового складу та 15 одиниць техніки, а також підрозділи місцевих пожежних команд з сіл Уланів та Війтівці, підвіз води додатково було організовано добровільною пожежною командою села Березна.

Повідомляється, що ніхто з людей не постраждав. Причина пожежі встановлюється. На опублікованих відомством знімках видно, що гасіння відбувалося лише ззовні за допомогою брандспойту та підняття рятувальників на дах висувними сходами, фото зсередині будівлі наразі немає.

Зазначимо також, що 10 листопада масштабна пожежа на площі близько 1 тисячі квадратних метрів сталася в складських приміщеннях у Вінниці, де зберігався ламінат. Її гасили усю ніч із залученням 53 рятувальників.

Наприкінці ж вересня пожежа площею 1,6 тисячі квадратних метрів сталася на фермі з вирощування грибів у селі Липівка Макарівської громади Київської області (вже не перший цього року випадок з таким підприємством у регіоні).