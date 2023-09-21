У Харкові зафіксували шість "прильотів": є постраждалі

У четвер, 21 вересня, під час ранкової ракетної атаки у Харкові сталося щонайменше шість “прильотів” у Слобідському районі міста.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали 6 ударів по місту Харків, зокрема у Слобідському районі. Є пошкодження цивільної інфраструктури", - зазначив Синєгубов.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терєхов, внаслідок ранкового обстрілу Харкова постраждали дві людини. Вони госпіталізовані у лікарню.

Він додав, що всі екстрені служби працюють на місцях влучань.

Нагадаємо, російська окупаційна армія в суботу, 16 вересня, обстріляла Харків ракетами С-300. Поранення отримали пʼятеро цивільних.