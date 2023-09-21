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Події
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У Харкові зафіксували шість "прильотів": є постраждалі

Ракета. Фото: Головне управління розвідки Міноборони України
Ракета. Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

У четвер, 21 вересня, під час ранкової ракетної атаки у Харкові сталося щонайменше шість “прильотів” у Слобідському районі міста. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали 6 ударів по місту Харків, зокрема у Слобідському районі. Є пошкодження цивільної інфраструктури", - зазначив Синєгубов.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терєхов, внаслідок ранкового обстрілу Харкова постраждали дві людини. Вони госпіталізовані у лікарню. 

Він додав, що всі екстрені служби працюють на місцях влучань.

Нагадаємо, російська окупаційна армія в суботу, 16 вересня, обстріляла Харків ракетами С-300. Поранення отримали пʼятеро цивільних. 

Автор:
Світлана Манько