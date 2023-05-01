У Запорізькій області окупанти готуються до евакуації - ЦНС

В тимчасово окупованих районах Запорізької області, окупаційні адміністрації підготували плани на евакуацію працівників та їх сімей.

Окупанти дуже серйозно ставляться до майбутнього контрнаступу ЗСУ. вони пропрацьовують шляхи евакуації та розробляють плани, повідомляє Центр національного спротиву.

За даними підпілля, між керівництвом окупаційних військ поширюють вказівки щодо знищення документів та техніки.

Кілька днів тому вказівку готуватися до евакуації отримало і керівництво представництв російських державних компаній на тимчасово окупованому півострові Крим.

Також окупаційна влада Криму направила повідомлення районним владам готувати укриття на випадок виникнення “загроз”. Зокрема, відповідні роботи проводили в Алупці.

Нагадаємо, раніше окупанти почали готувати попередній план евакуації працівників “Росатому” на захопленій Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі.