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Події
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У Запорізькій області росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги, є загиблі

Запорізька область, обстріли, загиблі
Росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги. Фото: Запорізька ОВА

9 липня у прифронтовому Оріхові війська Російської Федерації вдарили керованою авіабомбою по пункту видачі гуманітарної допомоги. Авіабомба майже вщент зруйнувала будівлю школи, в якій знаходився штаб.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

Під завалами опинилися понад півтора десятка людей. Внаслідок обстрілу три жінки 43, 45, 47 років і 47-річний чоловік загинули на місці, ще 11 людей отримали поранення та були госпіталізовані до лікарні. Рятувальні роботи наразі ще тривають.

Фото 2 — У Запорізькій області росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги, є загиблі
Фото 3 — У Запорізькій області росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги, є загиблі
Фото 4 — У Запорізькій області росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги, є загиблі
Фото 5 — У Запорізькій області росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги, є загиблі

Окрім цього, росіяни 35 разів обстріляли 10 мирних населених пунктів області. Левадне та Новодарівка зазнали 5 обстрілів з РСЗВ, 30 артобстрілів рашисти завдали по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Ольгівському, Червоному, Малинівці. В Новоданилівці 65-річний чоловік отримав поранення.

За інформацією ЗОВА, протягом доби ворог зруйнував 10 цивільних будівель.

Нагадаємо, за добу 7 липня ворог завдав удару по 15 населених пунктах області. Через російську агресію 2 людина отримали поранення. Було зафіксовано 32 повідомлення про руйнування будинків, квартир, адміністративних будівель, приміщення школи, автівок та іншого майна жителів.

Автор:
Тетяна Гойденко