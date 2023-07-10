У Запорізькій області росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги, є загиблі

9 липня у прифронтовому Оріхові війська Російської Федерації вдарили керованою авіабомбою по пункту видачі гуманітарної допомоги. Авіабомба майже вщент зруйнувала будівлю школи, в якій знаходився штаб.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

Під завалами опинилися понад півтора десятка людей. Внаслідок обстрілу три жінки 43, 45, 47 років і 47-річний чоловік загинули на місці, ще 11 людей отримали поранення та були госпіталізовані до лікарні. Рятувальні роботи наразі ще тривають.

Окрім цього, росіяни 35 разів обстріляли 10 мирних населених пунктів області. Левадне та Новодарівка зазнали 5 обстрілів з РСЗВ, 30 артобстрілів рашисти завдали по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Ольгівському, Червоному, Малинівці. В Новоданилівці 65-річний чоловік отримав поранення.

За інформацією ЗОВА, протягом доби ворог зруйнував 10 цивільних будівель.

Нагадаємо, за добу 7 липня ворог завдав удару по 15 населених пунктах області. Через російську агресію 2 людина отримали поранення. Було зафіксовано 32 повідомлення про руйнування будинків, квартир, адміністративних будівель, приміщення школи, автівок та іншого майна жителів.