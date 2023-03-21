У Запорізькій області росіяни вантажівками вивозять поранених

Російська армія протягом минулої доби 106 разів обстріляла позиції українських захисників на Запорізькому напрямку застосовуючи танки, реактивну та ствольну артилерію.

20 березня окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Чарівне, Ольгівське, Новоандріївка, Новоданилівка, Малинівка, Червоне, Плавні, Залізничне, Мала Токмачка, Білогір'я, Преображенка, Зелений Гай, Затишшя, Кам'янське, Степове, повідомляє Запорізька ОВА.

"Надійшло 13 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - йдеться в повідомленні.

Українські захисники завдають росіянам великих втрат, через що ті вимушені облаштовувати собі шпиталі та звозити туди десятки поранених.

"В населеному пункті Розівка тимчасово окупованої території Запорізької області, в будівлі місцевої лікарні розташовано один з таких закладів окупантів. За минулу добу туди привезли близько 50 важкопоранених військовослужбовців армії РФ. Також, в населеному пункті Високе Запорізької області, окупанти облаштували шпиталь в будівлі місцевої школи. Туди, протягом 19 березня було завезено велику кількість важкопоранених. Для цього ворог використовував 4 медичних вантажівки на базі автомобіля КАМАЗ", - повідомили в ОВА.

19 березня у Запорізькій області ворог 114 разів вдарив по позиціях українських захисників. Під вогонь потрапили сімнадцять населених пунктів.