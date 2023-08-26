У Запорізькій області внаслідок російських обстрілів загинув чоловік

Окупаційні війська РФ за добу 25 серпня обстріляли 26 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок ворожих атак загинув цивільний.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, всього ворог здійснив 85 обстрілів населених пунктах області. З них 71 артилерійський удар прийшовся по території Гуляйполя, Залізничного, Оріхова, Роботиного, Новодарівки, Левадного, Новоданилівки, Степногірська, Кам'янського та інших сіл на лінії фронту.

Ще 10 обстрілів з РСЗВ здійснено по Новодарівці, Темирівці, Левадному, Малій Токмачці, Степногірську, Кам'янському.

Крім того, ворог атакував безпілотниками Гуляйпільське та Білогір'я, а Таврійське постраждало від авіаційного та ракетного ударів.

"На жаль, під час обстрілу з РСЗВ "Град" загинув 58-річний житель Малої Токмачки. Крім того, під час артобстрілу цього села постраждав 59-річний чоловік. Травмованого оперативно доправлено до медичного закладу", - зазначив Малашко.

Нагадаємо, за добу 24 серпня ворожа армія завдала 92 удари по 23 населеним пунктам Запорізької області. За добу надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об’єктів інфраструктури.