У Запорізькій області внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 80 ударів ворог завдав по 17 населених пунктах.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Рашисти завдали 80 ударів по 17 населених пунктах: 1 ракетний, 1 авіаційний та 1 атака з БПЛА, 6 обстрілів з РСЗВ по Ольгівському, Червоному, Кам'янському та 71 обстріл з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Малим Щербакам та інших прифронтових селах", - зазначив Малашко.

За його словами, загинула 58-річна жінка під час обстрілу Преображенки.

Крім того, за добу зафіксовано руйнування 23 цивільних будівель.

Нагадаємо, напередодні під вогнем загарбників опинилися 20 населених пунктів Запорізької області. Під час ворожого удару 78-річний житель Новопавлівки отримав поранення.