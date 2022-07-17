У Запоріжжі чули вибухи: росіяни відкрили вогонь із РСЗВ по населеними пунктами на лінії зіткнення

17 липня, близько 14:00 - 15:00, в Запоріжжі було чутно серію вибухів — російські військові відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по деякім населеним пунктам на лінії зіткнення в Запорізькій області.

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Про це в Facebook повідомила пресслужба Запорізької ОВА.

За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих не має. Руйнувань інфраструктури також не зафіксовано.

"Зберігаємо спокій, дотримуємось правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації", — звернулись в ОВА до місцевих жителів.

Уточняється, що в наслідок ворожого обстрілу виникла пожежа на декількох полях.

Раніше на Запоріжжі окупанти почали підпалювати пшеничні поля, щоб підірвати продовольчу безпеку України.

Нагадаємо, згідно з аналізом NASA Harvest, приблизно 22% сільськогосподарських земель України, у тому числі 28% площ під озимими та 18% - під ярими культурами, знаходяться під контролем окупантів.