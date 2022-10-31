Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Події
Дата публікації

У Запоріжжі пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури через ракетні удари окупантів

У Запоріжжі пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури через ракетні удари окупантів

Окупанти обстріляли ракетами Запоріжжя, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні приблизно о 8:00 ранку ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю. Попередньо, ракетами, які запустили з літаків. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури", - зазначив він.

Він додав, що через обстріли можливі перебої зі світлом. 

Всі служби працюють на місцях влучань.

Нагадаємо, 31 жовтня Росія знову атакували об’єкти критичної інфраструктури в Україні. Так, зафіксовані влучання в Харкові та Черкаській області.