У Запоріжжі пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури через ракетні удари окупантів

Окупанти обстріляли ракетами Запоріжжя, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні приблизно о 8:00 ранку ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю. Попередньо, ракетами, які запустили з літаків. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури", - зазначив він.

Він додав, що через обстріли можливі перебої зі світлом.

Всі служби працюють на місцях влучань.

Нагадаємо, 31 жовтня Росія знову атакували об’єкти критичної інфраструктури в Україні. Так, зафіксовані влучання в Харкові та Черкаській області.