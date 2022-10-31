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У Запоріжжі пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури через ракетні удари окупантів
Окупанти обстріляли ракетами Запоріжжя, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури.
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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Сьогодні приблизно о 8:00 ранку ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю. Попередньо, ракетами, які запустили з літаків. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури", - зазначив він.
Він додав, що через обстріли можливі перебої зі світлом.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Всі служби працюють на місцях влучань.
Нагадаємо, 31 жовтня Росія знову атакували об’єкти критичної інфраструктури в Україні. Так, зафіксовані влучання в Харкові та Черкаській області.