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У Запоріжжі триває розбір завалів після ракетного удару: кількість жертв зросла до 10

запоріжжя, рятувальники, війна
Фото: рятувальники розбирають завали у Запоріжжі.

У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку, куди 2 березня влучила російська ракета, тіла ще трьох загиблих мешканців. Кількість жертв зросла до 10, серед них - одна дитина.

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Про це повідомляє пресслужба управління ДСНС у Запорізькій області.

Рятувальники вже дві доби ліквідовують наслідків ракетного удару у Запоріжжі, продовжуються роботи з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будинку.

Комунальні служби вивезли понад 333 тонни будівельних уламків.  Психологи ДСНС на місті події надали допомогу 92 мешканцям будинку та родичам постраждалих.

Співробітники ДСНС врятували 11 осіб. Під час розбору завалів акож врятували двох котів та собаку.

Фото 2 — У Запоріжжі триває розбір завалів після ракетного удару: кількість жертв зросла до 10

Нагадаємо, в ніч на 2 березня росіяни вкотре атакували ракетами Запоріжжя. Внаслідок удару ракетами С-300 сталося руйнування з 5 по 1 поверхи п’ятиповерхового житлового будинку.

Зазначимо, російські окупанти з початку повномасштабної війни зруйнували девʼять багатоповерхівок у Запоріжжі, тому в місті є проблема з відселенням людей, які втратили житло через ракетні удари. 

Автор:
Ніна Комащенко