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Події
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У Запоріжжі внаслідок атаки РФ 5 людей отримали травми, у тому числі дитина

Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: ДСНС
Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: ДСНС

Російські окупаційні війська 12 липня атакували Запоріжжя, внаслідок чого є травмовані.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Ворог здійснив атаку на місто близько 13:00.

"За попередньою інформацією, постраждало 5 людей, з них 1 дитина", - йдеться у повідомленні.

Травмованим надали медичну допомогу та госпіталізували.

Фото 2 — У Запоріжжі внаслідок атаки РФ 5 людей отримали травми, у тому числі дитина
Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: ДСНС

Нагадаємо, за добу 11 липня ворожа армія вдарила по 16 населених пунктах Запорізької області. Через російську агресію 1 людина загинула.

Автор:
Ніна Комащенко