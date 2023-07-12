У Запоріжжі внаслідок атаки РФ 5 людей отримали травми, у тому числі дитина

Російські окупаційні війська 12 липня атакували Запоріжжя, внаслідок чого є травмовані.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Ворог здійснив атаку на місто близько 13:00.

"За попередньою інформацією, постраждало 5 людей, з них 1 дитина", - йдеться у повідомленні.

Травмованим надали медичну допомогу та госпіталізували.

Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: ДСНС

Нагадаємо, за добу 11 липня ворожа армія вдарила по 16 населених пунктах Запорізької області. Через російську агресію 1 людина загинула.