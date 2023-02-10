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У Запоріжжі зафіксовано 17 ворожих прильотів за годину

У Запоріжжі зафіксовано 17 ворожих прильотів за годину

Російські окупанти вночі 10 лютого нанесли ракетні удари по Запоріжжю. У місті зафіксовано 17 прильотів. Це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення. Ціллю ворога були об‘єкти енергетичної інфраструктури. 

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Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

"Путінські виродки влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів - це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення", - зазначив він.

За його словами, окупанти атакували об‘єкти енергетичної інфраструктури.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

"Це все, на що здатна ця армія мразот - обстрілювати спляче місто і бити по нашій інфраструктурі. Але нас не зламати. Тримаймося", - зазначив Куртєв..

Зазначимо, російські окупаційні війська ввечері 27 січня вдарили по Запоріжжю.Ворог атакував кілька об‘єктів інфраструктури. 

Автор:
Світлана Манько