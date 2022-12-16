Під час масованої ракетної атаки 16 грудня у Запоріжжі зафіксували півтора десятка "прильотів".

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух

"Наразі відомо про півтора десятки прильотів російських ракет. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - зазначив він.

За його словами, наразі працюють всі відповідні служби.

"Просимо громадян приготуватись до можливих тимчасових обмежень на час відновлення пошкодженої інфраструктури", - зазначив Старух.