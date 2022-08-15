У Затоці троє чоловіків загинули через вибух міни у морі, ще дві людини поранені (ВІДЕО)

Три людини загинули та дві госпіталізовані станом на 15 серпня через вибух міни на узбережжі курортного селища Затока днем раніше. Про це повідомляє Головне управління поліції в Одеській області.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Слідчо-оперативна група Білгород-Дністровського районного відділу поліції з’ясувала, що декілька людей, що працювали на будівництві, проігнорували обмежувальні загорожі та попереджувальні знаки на пляжі й пішли купатися в море.

У воді в результаті вибуху "невідомого предмета" загинули троє чоловіків віком 25, 32 та 53 років із Чернігівської, Запорізької та Житомирської областей.

Тіла двох старших загиблих дістали ще 14 серпня, молодшого ж знайшли у понеділок за допомогою квадрокоптера. Також під час детонування отримали травми 43-річний чоловік з Чернігівщини та 44-річна жінка з Київщини, які перебували поряд на узбережжі.

Поліцейські почали розслідування за пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство двох або більше осіб) з позначкою "нещасний випадок".

"Вкотре наголошуємо: у водоймах Одещини купатися нині небезпечно та заборонено. Пляжі й узбережжя регіону захищені та оснащені вибуховими пристроями", - підкреслюють у поліції.

Нагадаємо, що це вже далеко не перший випадок загибелі людей на чорноморському узбережжі Одеської області: такі події були й у червні та липні.