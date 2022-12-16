У Житомирській області окупанти влучили в об’єкт інфраструктури

Російські окупаційні війська влучили в об’єкт інфраструктури в Житомирській області.

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Про це повідомляє Коростенська міська рада.

"Є влучання по об’єкту інфраструктури на території Коростенської міської територіальної громади", - йдеться у повідомленні.

Мер Коростеня Володимир Москаленко попередив жителів про ймовірну довготривалу відсутність електропостачання.

Нагадаємо, внаслідок ракетних ударів 16 грудня пошкоджено енергооб’єкти на сході і півдні країни, по всій Україні вводяться екстрені аварійні відключення світла.