У Житомирській області внаслідок російської атаки пошкоджено інфраструктурний об'єкт

Російські окупаційні війська під ранок 19 липня атакували Житомирщину дронами-камікадзе.

Про це повідомляє очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"За попередньою інформацією внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт, є пошкодження приватних домогосподарств", - зазначив він.

Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють.

За його словами, наразі інформації про жертв немає, інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, вночі ворог атакував дронами Україну. Зокрема, зафіксовано влучання у Херсоні, там пошкоджено будинок культури та двоповерховий будинок.