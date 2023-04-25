ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
зненацька зненацька
Категорія
Події
Дата публікації

У Житомирській ОВА повідомили про слідчі дії НАБУ

Фото: пресслужба НАБУ.
Фото: пресслужба НАБУ.

Національне антикорупційне бюро України 25 квітня здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Житомирської обласної військової адміністрації.

Про це повідомила пресслужба Житомирської ОВА.

"Обласна військова адміністрація зі свого боку  максимально співпрацює з НАБУ, надає необхідні документи та інформацію", - йдеться у повідомленні.

Інших подробиць в ОВА не повідомили. НАБУ поки не повідомляло про слідчі дії у Житомирській ОВА.

Нагадаємо, напередодні, 24 квітня, з візитом на Житомирщині перебував президент Володимир Зеленський.

Автор:
Ніна Комащенко