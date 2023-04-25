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У Житомирській ОВА повідомили про слідчі дії НАБУ
Національне антикорупційне бюро України 25 квітня здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Житомирської обласної військової адміністрації.
Про це повідомила пресслужба Житомирської ОВА.
"Обласна військова адміністрація зі свого боку максимально співпрацює з НАБУ, надає необхідні документи та інформацію", - йдеться у повідомленні.
Інших подробиць в ОВА не повідомили. НАБУ поки не повідомляло про слідчі дії у Житомирській ОВА.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, напередодні, 24 квітня, з візитом на Житомирщині перебував президент Володимир Зеленський.