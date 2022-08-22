У ЗСУ офіційно підтвердили новий удар по Антонівському мосту

Збройні сили України 22 серпня завдали чергового удару по Антонівському мосту в окупованому Херсон. Було близько 8-10 "прильотів".

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Про це повідомила пресслужба ЗСУ.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що ворогу не вдастся відновити Антонівський міст.

"Навіть росіяни розуміють, що така складна споруда не може бути "залатана відерцем бетону", а потребує суттєвого ремонту та технологічних процесів, які ворог не може повноцінно провести, оскільки ЗСУ регулярно нагадують про себе точними ударами", - заявила Гуменюк

За попередньою інформацією на мосту могла бути техніка армії РФ.

Про удари ЗСУ по Антонівському мосту в окупованому Херсоні повідомив і депутат облради Сергій Хлань.

"ЗСУ знову завдають ударів по Антонівському мосту! Не довелось довго й чекати: росіяни відремонтували — наші Збройні сили підкоректували. Виснажуємо ворога на Херсонщині", – зазначив Хлань.

Зазначимо, зруйнування Антонівського мосту не дасть змоги армії РФ в повній мірі підживлювати свої угрупування навколо Херсона.

Нагадаємо, вночі 14 серпня Збройні сили України нанесли черговий удар по Антонівському мосту, що на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Раніше ЗСУ завдали ударів по Антонівському та Каховському мостах в ніч з 7 на 8 серпня. До цього окупанти вже закривали проїзд через Антонівський міст, який у ніч на 27 липня також отримував чергові пошкодження через обстріли з української сторони.