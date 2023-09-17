У ЗСУ заявили про зменшення активності росіян на Куп'янському напрямку

Активність російських окупантів на Куп'янському напрямку зменшилася. Ймовірно, це повʼязано з перегрупуванням загарбників.

Про це 17 вересня заявив керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Перш за все, це пов'язано з тим, що вони добряче по зубах отримали біля Новоєгорівки. А по-друге, мені здається, це пов'язано із формуваннями їхніх підрозділів. Вони перегруповуються після отримання на горіхи від ЗСУ", – висловився він.

При цьому Євлаш додав, що українські військові готуються до будь-якого розвитку подій, а розвідка постійно працює для виявлення планів ворога.

Ситуація на Купʼянському напрямку

У середині липня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що розпочали активний наступ на Куп’янському напрямку і намагаються прорвати оборону.

Тоді вона зазначала, що окупанти намагаються хочуть втрачені позиції та відтягнути українські сили з Бахмутського напрямку.

На початку серпня Маляр написала, що мета ворога на Куп’янському напрямку – прорвати оборону наших військ та вийти безпосередньо до Куп‘янська.

Через постійні обстріли у 37-ми населених пунктах Купʼянського району було оголошено обовʼязкову евакуацію населення.