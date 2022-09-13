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У звільненій Балаклії виявили влаштовану окупантами катівню у відділі поліції
Правоохоронці виявили у приміщеннях відділі поліції у звільненій Балаклії катівню, влаштовану російськими військами під час окупації міста. Про це повідомив у Facebook начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.
"Війська РФ влаштували катувальні канцтабори в Балаклії: у відділі поліції рашисти організували штаб, але це не найгірше - там же, в підвальних приміщеннях відділу та у будівлі навпроти - "БалДруку" рашисти зробили тюрму та катувальню для місцевих жителів", - написав він.
За словами Болвінова, під час окупації у полоні там трималися мінімум 40 людей, їх годували двічі на день кашами без нічого. Окупанти шукали через місцевих колаборантів тих, хто служив або мав родичів, що брали участь в АТО.
"Також шукали людей, які допомагали українській армії знищувати рашистів. А у випадку, коли вони звільняли багато людей, а нових не було - хапали людей прям на вулиці біля відділу поліції", - зазначив поліцейський.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За його даними, один чоловік просидів у такій "тюрмі" 46 днів, оскільки російській військові знайшли фото його брата у військовій українській формі.
"За словами свідків, їх катували по-різному. Усі тортури описувати не буду, скажу лише, що "найлегше" - коли били струмом", - додав Болвінов.
Також він вказав, що слідчі мають інформації про вбитих жителів міста. Про загиблих відомо, що їх розстріляли на блокпосту росіяни в останній день окупації, але усі деталі події ще з’ясовуються.
Раніше Болвінов повідомив, що співробітники поліції Балаклії, повернувшись до місця роботи, виявили там штаб окупаційних військ, та показав фото звідти.
"Місцеві за часів окупації стороною обходили це місце, бо загребти могли кожного. Усюди срач, все розкидано та звалено в кучу. Орки в своїй красі. В залі нарад ці створіння зробили сушарку. З маленьких приміщень зробили "кімнати утримання цивільних", в яких знаходилось одночасно до 15 людей. По знайденим документам відомо, що спочатку там базувались ОМОНівці з Тольятті, потім - "ЛНР/ДНР". Фірмовий почерк усих цих істот - усюди залишене сміття", - розповів він.
Нагадаємо також, що у звільненому від російських окупантів селі Залізничне Харківської області виявлили чотири тіла мирних мешканців зі слідами катувань. Про вбивства односельчан правоохоронцям повідомили місцеві мешканці.