У звільненій Балаклії виявили влаштовану окупантами катівню у відділі поліції

Правоохоронці виявили у приміщеннях відділі поліції у звільненій Балаклії катівню, влаштовану російськими військами під час окупації міста. Про це повідомив у Facebook начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Війська РФ влаштували катувальні канцтабори в Балаклії: у відділі поліції рашисти організували штаб, але це не найгірше - там же, в підвальних приміщеннях відділу та у будівлі навпроти - "БалДруку" рашисти зробили тюрму та катувальню для місцевих жителів", - написав він.

За словами Болвінова, під час окупації у полоні там трималися мінімум 40 людей, їх годували двічі на день кашами без нічого. Окупанти шукали через місцевих колаборантів тих, хто служив або мав родичів, що брали участь в АТО.

"Також шукали людей, які допомагали українській армії знищувати рашистів. А у випадку, коли вони звільняли багато людей, а нових не було - хапали людей прям на вулиці біля відділу поліції", - зазначив поліцейський.

За його даними, один чоловік просидів у такій "тюрмі" 46 днів, оскільки російській військові знайшли фото його брата у військовій українській формі.

"За словами свідків, їх катували по-різному. Усі тортури описувати не буду, скажу лише, що "найлегше" - коли били струмом", - додав Болвінов.

Також він вказав, що слідчі мають інформації про вбитих жителів міста. Про загиблих відомо, що їх розстріляли на блокпосту росіяни в останній день окупації, але усі деталі події ще з’ясовуються.

Раніше Болвінов повідомив, що співробітники поліції Балаклії, повернувшись до місця роботи, виявили там штаб окупаційних військ, та показав фото звідти.

Фото: Facebook/Сергій Болвінов Фото: Facebook/Сергій Болвінов Фото: Facebook/Сергій Болвінов Фото: Facebook/Сергій Болвінов Фото: Facebook/Сергій Болвінов Фото: Facebook/Сергій Болвінов Фото: Facebook/Сергій Болвінов Фото: Facebook/Сергій Болвінов Фото: Facebook/Сергій Болвінов

"Місцеві за часів окупації стороною обходили це місце, бо загребти могли кожного. Усюди срач, все розкидано та звалено в кучу. Орки в своїй красі. В залі нарад ці створіння зробили сушарку. З маленьких приміщень зробили "кімнати утримання цивільних", в яких знаходилось одночасно до 15 людей. По знайденим документам відомо, що спочатку там базувались ОМОНівці з Тольятті, потім - "ЛНР/ДНР". Фірмовий почерк усих цих істот - усюди залишене сміття", - розповів він.

Нагадаємо також, що у звільненому від російських окупантів селі Залізничне Харківської області виявлили чотири тіла мирних мешканців зі слідами катувань. Про вбивства односельчан правоохоронцям повідомили місцеві мешканці.